Atalanta, che sorpresa prima del Liverpool: alla rifinitura c’è il “rivale” dei Reds… Ancelotti

Una motivazione extra per l’Atalanta per provare a stupire contro il Liverpool. La Dea ha ricevuto questa mattina, nel corso della rifinitura, una visita molto gradita da parte di Carlo Ancelotti. A mostrare le immagini davvero inaspettate è stata la stessa società bergamasca sui social.

Atalanta: la visita di Ancelotti

“Un grandissimo ‘ospite’ questa mattina alla rifinitura dei nerazzurri. Carlo Ancelotti”, ha scritto l’Atalanta su Twitter accompagnando il post alle immagini dell’incontro. Si tratta di una visita davvero inattesa che ha visto il tecnico dell’Everton, l’altra squadra di Liverpool, andare a trovare la Dea di Gasperini, magari per dare qualche suggerimento in vista dell’impegno odierno di Champions League. Sir Carlo pare proprio essere entrato in clima con la città e con il derby con i Reds…