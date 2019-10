Atalanta, contro il Manchester City è emergenza: in difesa solo quattro disponibili

Vigilia di Champions League per l’Atalanta che domani sarà impegnata per la terza giornata del girone D contro il Manchester City.

Grossi problemi nel reparto difensivo per Gian Piero Gasperini che non potrà contare né su Simo Kjaer né su José Palomino. Il primo è stato bloccato da un problema all’adduttore destro, mentre l’argentino nella seduta di domenica ha avuto un risentimento al flessore sinistro. Entrambi non sono partiti con la squadra e resteranno a Zingonia per seguire le terapie riabilitative. Ancora non si conoscono eventuali tempi di recupero.

Per la gara di martedì sera, l’Atalanta potrà contare unicamente su quattro difensori di ruolo: Toloi, Masiello, Djimsiti e Ibanez come sola alternativa. I problemi in difesa si aggiungono alla pesante e già ben nota assenza del bomber Duvan Zapata.