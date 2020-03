Atalanta da sogno in Champions, tra le prime otto d’Europa: le reazioni social dei protagonisti e De Roon…

L’Atalanta fa la storia. Battuto anche al ritorno degli ottavi di Champions League il Valencia e accesso ai quarti che ufficialmente la mette tra le migliori otto squadra d’Europa. Un risultato accolto grande entusiasmo in un momento di difficoltà per il Paese a causa dell’emergenza coronavirus. Ecco perché società e giocatori hanno voluto tutti insieme dedicare diverse dediche a tifosi e italiani. “Torneranno a sventolar le bandiere, torneranno i tamburi a rullar…”, ha scritto il profilo Instagram ufficiale del club. E anche i calciatori protagonisti non sono stati da meno…



Scheda 1 di 6