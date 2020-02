Atalanta da urlo a San Siro, Valencia battuto 4-1. Lipsia di misura sul Tottenham

Prestazione sontuosa degli uomini di Gasperini che annichiliscono il Valencia di Celades. Werner firma il colpo Lipsia a Londra.

ATALANTA – PSG – La serata magica dell’Atalanta al 16′ con il gol di Hateboer sull’assist di Gomez dalla sinistra. Otto minuti prima Pasalic si era visto negare il gol grazie ad un grande intervento di Domenech. Dopo il gol il Valencia reagisce e al 30esimo colpisce il palo sulla conclusione di Ferran Torres. Al 42′ però magia di Josip Ilicic. Il giocatore sloveno dal limite dell’area fa esplodere un destro che finisce nel sette. A San Siro è delirio. Il secondo tempo inizia con un’occasione per Hateboer che però non capitalizza da pochi passi. Al 57esimo altra magia dell’Atalanta. Questa volta la firma è di Freuler. Il giocatore svizzero dalla sinistra fa partire un destro a giro dai 22 metri che si deposita nell’angolino. Nulla da fare per Domenech. Al 62′ poi ecco il poker. Hateboer lanciato in porta non fallisce a tu-per-tu con Domenech. Al 66′ accorcia le distanze Cheryshev, ma non basta. A San Siro è apoteosi atalantina.

TOTTENHAM – LIPSIA – Nel primo tempo la prima occasione è per Patrick Schick. L’ex Roma colpisce di testa dentro l’area di rigore, ma la sua conclusione è imprecisa. Il Lipsia continua a spingere e al 24esimo va ancora alla conclusione con Angelino. Al 32′ primo squillo del Tottenham con Gedson Fernandes. Il tiro del giocatore degli Spurs finisce però alto. Quattro minuti più tardo occasione da gol per Werner con l’attaccante tedesco che al centro dell’area di rigore calcia cercando l’angolino sinistro senza però depositare in rete. Nel secondo tempo parte meglio il Tottenham con due conclusioni prima di Moura e poi di Bergwjin. Al 56′ l’episodio chiave del match. Ben Davies commette fallo in area di rigore. Per l’arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta Timo Werner che realizza il gol vittoria per il Lipsia. Risultato fondamentale in vista del ritorno.