Atalanta, dalla paura alla rimonta: in Champions con l’Ajax finisce 2-2

Dal baratro alla riscossa. L’Atalanta vede le streghe, ma riesce a raddrizzare una serata negativa contro l’Ajax. I lancieri vanno avanti di due reti, prima di subire il prepotente ritorno dei nerazzurri. Il pari è un risultato prezioso per i bergamaschi perché mantengono a tre punti di vantaggio sugli olandesi in classifica.

IL MATCH

Dinamismo e aggressività le chiavi utilizzate da Atalanta e Ajax. Le due squadre si sfidano a viso aperto. I nerazzurri faticano a trovare precisione negli ultimi sedici metri, mentre gli olandesi, quando ne hanno l’opportunità, fanno danni grossi. Alla mezz’ora Gosens provoca un rigore con un’entrata fallosa. Tadic non sbaglia dal dischetto. Al 38′ arriva il raddoppio dei lancieri: Neres va al tiro, Sportiello devia, ma sulla respinta arriva Traoré che insacca. Nella ripresa l’Atalanta mostra una reazione rabbiosa. Al 54′ Zapata accorcia le distanze con un bel colpo di testa su cross di Gomez. L’attaccante colombiano raddoppia sei minuti dopo: assist di Pasalic e conclusione vincente. Lo stesso Pasalic, poco dopo, sfiora il gol del sorpasso. L’Ajax non ci sta e si rende pericoloso con Antony in due occasioni, trovando un prodigioso Sportiello. Finisce 2-2.