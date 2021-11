Atalanta, Daspo a quattro tifosi che hanno aggredito i supporter inglesi in un pub

Fatti che sono avvenuti lunedì 1 novembre verso le 21

La Questura di Bergamo ha emesso quattro daspo nei confronti dei responsabili dell'aggressione ai tifosi del Manchester United avvenuta ieri sera. Il comunicato stampa ufficiale: "Nella mattinata di oggi, martedì 2 novembre, il Questore della Provincia di Bergamo Maurizio Auriemma ha emesso quattro DASPO – tre della durata di 8 anni, con obbligo di firma per 5 anni ed uno della durata di 5 anni, con obbligo di firma per 3 anni - nei confronti di altrettanti soggetti, tutti appartenenti al movimento ultras locale, ritenuti responsabili dell’aggressione commessa la sera del 31 ottobre scorso presso l’esercizio commerciale “The Ritual pub”, sito in via San Francesco d’Assisi, 1, in danno di tifosi del Manchester United, giunti in questo capoluogo in occasione della partita di Champions League Atalanta – Manchester United che avrà luogo alle ore 21:00 odierne presso il “Gewiss Stadium”.