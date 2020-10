Atalanta, De Roon ammette: “Noi troppo brutti a Napoli, la squadra è maturata”

L’Atalanta vince e convince. Il 4-0 rifilato al Midtjylland è un messaggio forte a tutte le avversarie: i nerazzurri si candidano a essere una delle mine vaganti della Champions League anche in questa edizione.

LE PAROLE DI DE ROON

Il centrocampista Marten De Roon analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “A Napoli è arrivata una sconfitta brutta per il risultato e per il gioco. Non abbiamo creato nemmeno un’occasione. Stavolta abbiamo voluto far vedere di essere cresciuti. La squadra è maturata. A Napoli si poteva perdere ma non così. Abbiamo altre partite, ma abbiamo reagito bene”.