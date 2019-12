Atalanta, de Roon: “Ancora non ci credo. Secondo tempo dominato, vittoria meritata”

Dopo la partita vinta dall’Atalanta per 3-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk, ha parlato anche il centrocampista Marteen de Roon: “Una grande gara da parte nostra, nel primo tempo abbiamo creato 3-4 occasioni importanti, nel secondo abbiamo dominato, meritando la vittoria. Era quasi fatta dopo l’espulsione di Dodò, loro hanno fatto poco. Grazie ai tifosi per il lunghissimo viaggio che è stato fatto per venire fino a qui, grazie per chi ha creduto nell’Atalanta. Siamo veramente troppo felici tutti quanti, sono senza parole. Ancora non ci credo, di sicuro il secondo tempo col City ci ha dato grande fiducia, poi ci siamo creati l’opportunità di stasera vincendo con la Dinamo Zagabria. La gara più bella della mia vita? Forse sì”.