Atalanta, De Roon: “Contro il PSG daremo il meglio. Al momento del sorteggio ho pensato…”

Domani l’Atalanta avrà un appuntamento con la storia, il quarto di finale di Champions contro il PSG che può far sognare una città intera. In vista della gara, il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato alla storica rivista France Football.

LE PAROLE DI DE ROON

“Giocare 90 minuti contro una squadra così forte è più semplice rispetto ad affrontarla andata e ritorno. Possiamo fare l’impresa, anche se sarà difficile: daremo il meglio di noi. Al momento del sorteggio ho pensato che sarebbe stata una partita fantastica. Dopo l’andata della fase a gironi non credevamo di poter arrivare fino a questo punto, volevamo vincere le ultime due gare per qualificarci per l’Europa League e invece è andata bene. La pausa post fine campionato ci ha fatto bene, abbiamo giocato tantissimo e non è stato facile. Non corriamo più degli altri, lo facciamo meglio, visto anche se stiamo gran parte delle partite nella metà campo avversaria. Il nostro obiettivo è quello di recuperare la palla più avanti possibile”. Queste le parole del calciatore olandese a France football