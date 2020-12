Atalanta, De Roon: “Io di Rotterdam e all’Ajax farei volentieri gol”

Alla vigilia del match di Champions League con l’Ajax in sala stampa con mister Gasperini c’è anche Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, che presenta così la sfida di domani allo stadio dei Lancieri: “È sempre bello tornare in Olanda, anche se sono cresciuto a Rotterdam. Sono qui per una sola cosa, passare il turno. Poi vedremo tutto il resto. Il Barcellona? Non ho nessun commento da fare, sono concentrato sull’Atalanta. Sto bene qui, la famiglia è felice. Non ho pensato alle voci di mercato. Dopo la mancata disputa del match di campionato contro l’Udinese saremo molto riposati. Io preferisco giocare con continuità, ogni 4-5 giorni ad esempio. Così non so se sarà un vantaggio, fisicamente stiamo bene abbiamo visto anche nelle altre partite. Domani dobbiamo essere pronti e saremo pronti. Mi piacerebbe fare gol visto che purtroppo non ne faccio tanti, non ho mai segnato contro l’Ajax. Sarebbe tanta roba farlo domani, ma l’importante rimane il risultato. Non sarà importante chi segnerà, ma solo il risultato”.