Atalanta, De Roon non si pone limiti: “Psg? Dimostrato di poter battere chiunque…”

La Final Eight è ormai iniziata. L’Atalanta è partita e approdata nelle scorse a Lisbona dove domani se la vedrà con il Paris Saint-Germain per la fase finale della Champions League. Gara secca, da dentro o fuori. Niente da perdere e solo la voglia di continuare a sognare. Marten De Roon ci crede e ai microfoni di Sky Sport carica l’ambiente di motivazioni.

De Roon: “Dimostrato di poter battere chiunque”

Terza in campionato, rivelazione in Coppa. Allora perché non continuare a sognare? Il centrocampista dell’Atalanta non si pone limiti: “Ovviamente la qualificazione è qualcosa che non potevamo sognare, specie dopo le prime tre partite del girone, ma non vediamo l’ora da quando a marzo abbiamo ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League”, ha commentato De Roon. “L’attesa è stata lunga, ma ora siamo focalizzati su questa Final Eight. Il Psg è una squadra fortissima, ma è ovvio che non potevamo essere fortunati col sorteggio a questo punto della manifestazione. Loro sono fortissimi ma noi dobbiamo fare del nostro meglio, inoltre abbiamo dimostrato che se abbiamo una buona giornata possiamo battere chiunque“.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE