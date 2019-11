Atalanta-Dinamo Zagabria streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 26 novembre

Atalanta-Dinamo Zagabria, si gioca oggi martedì 26 novembre 2019 il quinto turno di Champions League alle 21. Gara da dentro o fuori per la Dea che può competere per il secondo posto nel girone in caso di successo. Momento non troppo positivo per i nerazzurri che sperano di invertire la rotta nella competizione più importante per club.

Atalanta-Dinamo Zagabria, le probabili formazioni – Rispetto alla gara giocata in campionato, l’Atalanta ritrova Ilicic e Malinovskiy. In difesa ci sarà Masiello con Toloi e Djimsiti davanti a Gollini. Corsie esterne e centrocampo presidiati da Castagne, Gosens, De Roon e Freuler. Gomez confermato in avanti. La Dinamo Zagabria dovrebbe schierarsi col 3-4-2-1 con la difesa a 3 ma soprattutto con un reparto offensivo da paura con Dani Olmo e Orsic alle spalle di Petkovic. Assente Moro per squalifica..

Atalanta-Dinamo Zagabria streaming e diretta tv – Il match Atalanta-Dinamo Zagabria sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara su Sky Sport al canale 253 del satellite e su Sky Sport Arena al canale 204 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.