Atalanta, febbre Champions: oltre 15.000 gli abbonamenti sottoscritti

Cresce l’attesa per il debutto in Champions League dell’Atalanta. I nerazzurri faranno il loro esordio nella massima competizione europea il prossimo 18 settembre sul campo della Dinamo Zagabria, con migliaia di supporter che si apprestano a seguire in Croazia la formazione di Gian Piero Gasperini. La tifoseria bergamasca, nel frattempo, sta inoltre spolverando i mini-abbonamenti per le partite interne della competizione, che gli orobici giocheranno a San Siro. Come riporta il sito ufficiale della società, sono già infatti 15.297 le tessere sottoscritte, con i settori Primo Verde, Primo Blu e Primo Arancio (ad eccezione della Tribuna Arancio) già esauriti.

L’Atalanta, ricordiamo, è stata inserita nel gruppo C, nel quale, oltre alla Dinamo Zagabria, sfiderà Manchester City e Shakhtar Donetsk.