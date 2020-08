Atalanta, Freuler carico: “Champions? Giocheremo con Bergamo e per Bergamo…”

Remo Freuler attende la Champions League contro il Paris Saint-Germain e sogna in grande. Il centrocampista dell’Atalanta ha parlato a l’Eco di Bergamo in vista della sfida contro i francesi di lunedì sera. Una gara speciale, valida per i quarti di finale, che potrebbe proiettare la Dea ancora più in alto.

Freuler: “Giocheremo con Bergamo e per Bergamo”

“So che mancherà Di Maria per squalifica, ma del fatto che Mbappé non sarà della gara me ne convincerò solo quando non lo vedrò in campo”, ha detto Freuler sulle assenze o possibili tali dei parigini. “Esattamente come Verratti e tutti gli altri, c’è da giocare un quarto di Champions, nessuno vuole mai restare fuori quindi faranno di tutto per esserci. Noi giocheremo con Bergamo e per Bergamo, sarà una forza in più: questa terra ha sofferto tantissimo, nel gruppo lo sappiamo bene e questo è uno stimolo in più quando vai in campo. Lo è stato in campionato, lo sarà anche a Lisbona”. E infine un pensiero su chi può essere la favorita per la vittoria finale: “Il Bayern Monaco, il Barcellona e chipassa tra Manchester City e Real Madrid. Qualche desideriio per la prossima edizione? Mi piacerebbe affrontare il Liverpool, o magari il Bayern Monaco”.

