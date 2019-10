Atalanta, Freuler: “Il City? Abbiamo giocato bene solo 30 minuti, in Champions non basta…”

Pesante sconfitta per l’Atalanta sul campo del Manchester City. I nerazzurri, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, sono stati travolti per 5-1 dalla formazione di Pep Guardiola. Della gara, ai microfoni del sito ufficiale del club bergamasco, ha parlato il centrocampista Remo Freuler.

FIDUCIA – “Nei primi venti minuti abbiamo giocato bene, poi abbiamo subito due gol ravvicinati e forse abbiamo perso un po’ di fiducia. Avevamo iniziato nel modo giusto, ma in Champions non basta giocare bene solamente per trenta minuti. Adesso dobbiamo guardare avanti, cercando la vittoria nel prossimo impegno di campionato. La rete annullata? Peccato, ma probabilmente il 4-2 non sarebbe servito a molto per tornare in partita”.