Atalanta, Freuler: “Il City cercherà la qualificazione, noi però vogliamo restare in corsa”

Accanto a Gian Piero Gasperini, c’era il centrocampista Remo Freuler in conferenza stampa alla vigilia della partita che l’Atalanta giocherà contro il Manchester City a San Siro per la quarta giornata dei gironi di Champions League: “Non so se è il momento giusto per affrontarli perché domenica hanno lo scontro diretto contro il Liverpool per la Premier League, d’altronde il City è una squadra che ha 22-23 giocatori molto forti, quindi possono giocare con tutti, e vorranno a tutti i costi mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi. Da parte nostra, vogliamo rimanere dentro: restano ancora tre partite da giocare di questa fase a gironi, non dobbiamo fare come nelle precedenti tre. Il tifo di San Siro? I nostri supporter sono devastanti, ci seguono sempre ovunque, sono incredibili”.