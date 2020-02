Atalanta, Freuler predica calma: “Non abbiamo ancora fatto niente”

La serata di ieri è stata magica per l’Atalanta, con la formazione di Gian Piero Gasperini che ha superato per 4-1 il Valencia nell’andata degli ottavi di finali di Champions League. Tra i protagonisti del match Remo Freuler, autore della terza rete dei nerazzurri. Queste le sue parole raccolte dai canali ufficiali del club bergamasco.

PIEDI PER TERRA – “Il mio gol è stato bellissimo, ma la cosa più importante è stata la nostra vittoria. Sono davvero molto contento, abbiamo fatto un’ottima partita per 60/70 minuti, poi abbiamo fatto qualche errore di troppo e loro ne hanno approfittato per segnare. La rete subita ci farà tenere alta l’attenzione per la gara di ritorno: loro davanti sono pericolosi, non abbiamo ancora fatto nulla”.