Atalanta, Freuler scherza: “Meglio in trasferta perché il nostro campo fa schifo”

Missione compiuta: l’Atalanta è agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri eliminano l’Ajax nel match decisivo del girone e sembrano pronti a ripercorrere la favola della scorsa stagione, quando riuscirono ad arrivare fino ai quarti di finali, accarezzando anche l’approdo in semifinale.

IMPORTANZA

L’anno scorso c’era anche Remo Freuler che si gode una nuova impresa. Il centrocampista commenta il successo ai microfoni di Sky Sport: “Questa vittoria ha un valore molto alto, siamo arrivati per la seconda volta agli ottavi. Abbiamo fatto una grandissima partita in fase difensiva. Vinciamo più spesso che in casa, dobbiamo migliorare. Abbiamo giocato con tre centrocampisti e senza trequartista, lasciano sempre su 3-4 giocatori, sono pericolosi nel contropiede e nel palleggio. Abbiamo chiuso di più la fase difensiva, quello era il nostro piano. Ci sono sempre le voci, ma le cose rimangono nello spogliatoio e dobbiamo risolverle fra di noi. Con questa vittoria usciamo più forti di prima. Facciamo meglio in trasferta. Dico sempre al nostro direttore che il campo fa un po’ schifo, per questo vinciamo più fuori casa”.