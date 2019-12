Atalanta, Gasperini: “Acquisito credibilità a livello internazionale, è un risultato grandioso”

Impresa dell’Atalanta straordinaria, l’ennesima di questi ultimi tempi: vittoria per 3-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk, qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini a Sky Sport: “Fino al terzo gol non ero ancora tranquillo, è stato un grandissimo risultato, siamo contenti per tutta Bergamo, per tutta l’Atalanta e anche per tutto il calcio italiano. Abbiamo acquisito credibilità a livello internazionale, l’abbiamo fatto contro una squadra forte e devo dire che è stato un girone molto equilibrato. I tifosi? Ho visto gente fuori di testa (sorride, ndr). È stata una super giornata, era un po’ il destino che trionfassimo, dopo che all’andata sono loro ad averci soffiato il punto in casa all’andata. Sentivamo la possibilità di fare la storia: quanto ti capitano queste occasioni bisogna cercare di sfruttarle e ci siamo riusciti. Abbiamo comunque anche sofferto, non dimentichiamocelo”.

E ancora: “Mancavano anche alcuni giocatori fondamentali come Ilicic e Zapata, ma il gruppo è affidabile in toto. Tutti hanno dato il massimo”.

La dedica: “Questa vittoria è per tutta Bergamo, per tutta la città. Il legame è fortissimo, ci hanno sempre sostenuto”.