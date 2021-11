Atalanta, Gasperini: “Campo sintetico farebbe giocare male anche Messi”

Pari che non lascia felice il tecnico della Dea che per qualificarsi agli ottavi di finale dovrà battere il Villareal nell'ultimo turno

L'Atalanta ha pareggiato stasera sul terreno dello Young Boys e rinvia all'ultimo turno il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha analizzato il match: "In vantaggio due volte abbiamo subìto quando la partita sembrava incanalata bene. Abbiamo avuto un calo di attenzione dando fiducia a loro. Abbiamo rischiato di perderla alla fine e il 3-3 va bene. Il campo in sintetico toglie tecnica e qualità ai giocatori e anche Messi giocherebbe male. Adesso abbiamo un risultato solo nell'ultimo match e giocheremo in casa ma il Villareal è una buonissima squadra. Dico che avremmo firmato pur di arrivare all’ultima giornata in questa posizione in classifica".