Atalanta, Gasperini: “Conosciamo valore Villareal e serve partita perfetta”

Il tecnico della Dea ha presentato il match di domani in terra spagnola

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky ha presentato il match d'esordio di Champions League contro il Villareal che si giocherà in terra spagnola domani sera: "Conosciamo le difficoltà e il valore importante dei nostro avversari -sottolinea Gasperini - . Sappiamo che dovremo giocare una gara perfetta per portare a casa punti ma mi conforta che abbiamo una buona condizione. Inoltre abbiamo imparato molto in passato in Champions League e abbiamo tanto entusiasmo di ricominciare questa nuova avventura. Il nostro girone è più difficile dello scorso anno e bisogna giocare con determinazione e umiltà tutte le gare. Dalle partite ben giocate nelle coppe poi abbiamo tratto qualcosa di importante che ci è servito in campionato".