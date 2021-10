Atalanta, Gasperini: “Contro lo United conterà molto la concentrazione”

Il tecnico dell'Atalanta ha presentato il match contro il Manchester United

Grande sfida europea per l’Atalanta, che domani sera alle ore 21 scenderà in campo a Old Trafford contro il Manchester United nella gara valida per la terza giornata del girone F che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Il risultato di domani dipenderà dalla capacità con cui riusciremo a frenare la qualità del Manchester. Sarà fondamentale difendere bene, poi speriamo di riuscire ad attaccare altrettanto bene. Lo stadio è uno stadio davvero fantastico, ne abbiamo girati tanti di stadi belli in questi ultimi anni ma questo è incredibile. C’è emozione, ma dovremo trasformarla in energia positiva e giocare al meglio delle nostre possibilità. Giocheremo davanti ai tifosi, a uno stadio pieno, dobbiamo fare bella figura. Sono occasioni che bisognerà sfruttare. La concentrazione sarà l’aspetto principale. Su quello bisognerà costruire una gara di qualità da parte nostra".