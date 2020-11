Atalanta, Gasperini: “Fare attenzione al Midtjylland che ha messo in difficoltà Ajax e Liverpool”

Vigilia di Champions League per l’Atalanta e Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, ha presentato il match contro il Midtjylland. “Sono partite tutte importanti in Champions che non sottovalutiamo compresa quella di domani. Questa squadra non ha fatto punti, ma ha messo in difficoltà sia l’Ajax che il Liverpool. Troveremo un avversario pronto dal punto di vista atletico. Le partite sono sempre difficili in campionato, figuriamoci in Champions. Con il Verona le cose sono andate meno bene, ma la prova è stata convincente per almeno un’ora. Si possono pensare tante cose. Dopo il lockdown giocavamo tutti ogni tre giorni, ora solo noi che abbiamo le coppe e questo ti può togliere qualcosa in quanto ad energie. Poi non c’è il pubblico, questo è un altro elemento. Contro Spezia e Verona abbiamo perso l’opportunità di dare continuità alla classifica, ora non è male ma potevamo stare più in alto. Ci sono stati anche degli episodi sfavorevoli. Tornando al match di domani la speranza per accedere agli ottavi di Champions è di arrivare all’ultima partita con due risultati disponibili, ma la partita contro il Midtjylland seppur importante non sarà decisiva. Credo che i miei calciatori in questo momento siano encomiabili, stanno facendo il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni. Siamo più avanti, abbiamo la certezza di giocare in Europa. Possiamo cercare solamente di migliorare, la qualificazione sarebbe un grandissimo risultato visto il girone. Per noi è un motivo di soddisfazione, cercheremo di raggiungere il massimo ad Amsterdam nell’ultima gara. Dobbiamo affrontare tutti gli impegni con umiltà e rispetto dell’avversario. Per noi è già un grande traguardo stare nell’èlite del calcio, poi gli obiettivi li porremo più avanti”. Le condizioni di Gollini? “Ha preso una forte contusione al ginocchio, speriamo non ci sia interessamento del menisco. Attendiamo l’esito degli esami”.