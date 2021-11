Atalanta, Gasperini: “Fiducia grazie ai risultati. Il sintetico non è un alibi”

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza l'avvicinamento dell'Atalanta alla gara di Champions League

L'Atalanta si gioca grosse chance di accedere agli ottavi di finale di Champions League con la sfida contro lo Young Boys. Il tecnico Gian Piero Gasperini fa il punto della situazione in conferenza stampa: "È chiaro che i risultati accrescano la fiducia, anche il recupero degli infortunati e della miglior condizione. È stato un inizio anomalo, molto tardivo e senza preparazione, con le soste lunghe. La sensazione un po' di tutti è che la squadra in questo momento sia entrata anche come attaccamento, mentalità, motivazioni, almeno in campionato in un buon momento. La Champions è un'altra competizione, è decisivo. Qui in quindici giorni ti giochi tutto. Il sintetico è un'anomalia, si gioca solamente qui, in Champions, mentre in campionato non ci sono altri riscontri. È diverso per il modo di calciare, il rimbalzo, la velocità della palla. Non siamo contenti di questo, allo stesso tempo non è un alibi per noi, è una gara importante dove conta il risultato. Villarreal-Manchester United? Hanno bisogno di un risultato solo, devono vincere la partita per avere delle speranze, indipendentemente da quello che succede. Differenze rispetto all'andata? Era una situazione diversa perché lo Young Boys arrivava da una vittoria con il Manchester United, si è presentato a Bergamo molto coperto, guardingo, una gara difensiva. Domani credo sia più aperta, per entrambe le squadre che cercheranno di vincere. Sarà differente".