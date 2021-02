Atalanta, Gasperini: “Gara rovinata da un episodio. Abbiamo un solo risultato per passare”

L’Atalanta esce sconfitta dal match contro il Real Madrid nell’andata degli ottavi. Si tratta di un k.o. di misura, ma l’1-0 costringerà i nerazzurri a cercare l’impresa sul campo dei Blancos.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la gara ai microfoni di Sky Sport: “La nostra soddisfazione era giocare una gara di Champions contro il Real. Così è stata falsata. Una gara rovinata da un episodio eccessivo. La qualificazione non è compromessa, siamo in una botte di ferro: abbiamo un solo risultato disponibile. O si vince con un’impresa o si è eliminati. Ilicic? Eravamo ai minuti finali. Si trattava di portare il risultato in porto. Abbiamo preso un gol abbastanza casuale. Peccato, lo 0-0 era un risultato buono. Siamo amareggiati, ma ci riprenderemo. La gara in 11 contro 11 sarebbe stata diversa, anche se il Real ha un tasso tecnico di altissimo livello. Sarebbe stata un’altra gara, più aperta e giocata. A noi dispiace che è stata stravolta. Abbiamo difeso bene, sfiorando la possibilità di portare a casa il risultato. Sul fuorigioco non ci sono discussioni e lo stesso sui falli di mano. C’è la tentazione di togliere un contrasto, che è un gesto tecnico. Non dico niente perché rischio la squalifica, ma questo è un suicidio del calcio. Non possiamo avere arbitri che non hanno mai giocato a calcio e parlano di entità di falli e non sanno distinguere un contatto da un fallo. Se non sanno interpretare questo, facciano un altro lavoro. Ogni volta la discussione va a finire qui. Non è possibile non saper distinguere un contatto da un fallo. Zapata? Non sembra uno stiramento, ma una contrattura del quadricipite”.