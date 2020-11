Atalanta, Gasperini: “Il Liverpool andava molto più forte di noi”

L’analisi del tecnico nerazzurro Gasperini ai microfoni di Sky dopo il ko pesante con il Liverpool. “Dovremmo riflettere sull’assetto tattico e sugli errori fatti perchè il divario è stato pesante questa sera. Noi venivamo da due buoni risultati e non c’era timore di affrontare il Liverpool quindi mentalmente stavamo anche bene ma non è bastato. Avevamo fiducia ma loro andavano più forti di noi e noi non siamo più intensi e si è visto in campionato. Certe velocità facciamo adesso fatica a tenerle e nelle prossime partite vedremo come ci comporteremo. Con l’Ajax è scattato un campanello di allarme e con il Liverpool la musica è stata diversa visto lo spessore degli inglesi. Stiamo prendendo troppi gol e segniamo meno, corriamo meno e dobbiamo migliorare in fretta. Giocare tutte le settimane di fila ti porta via tante energie, il nostro campionato non è come gli altri. Vai a giocare a Crotone ed è dura per tutti quelli che sono impegnati nelle coppe, è un’abitudine per le squadre che giocano in Europa. Devi avere un livello per giocare con questa continuità”.