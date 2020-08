Atalanta, Gasperini: “Il rammarico è grande, sarebbe stata una grande impresa”

Dopo il match perso con il Psg, il tecnico dell’Atalanta ha condiviso il suo pensiero: “Il rammarico è grande, sembrava ce la potessimo fare e sarebbe stata una grande impresa -riporta Gazzetta.it-. Rimane una Champions in crescendo contro le grandi d’Europa e non posso che ringraziare i ragazzi. Mancava poco e sembrava fatta, ma quando giochi contro alcuni tra i più forti al mondo a livello tecnico e atletico diventa dura. La scossa di Mbappe è stata decisiva, ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo cercando di ribattere colpo su colpo. Fare più di così era difficile, anche perché abbiamo dovuto sostituire Ilicic con le doti di Pasalic e Malinovskyi. La Champions è una competizione particolare, è la competizione dei dettagli e i dettagli sono quelli che determinano quando c’è tanto equilibrio in campo”.