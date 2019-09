Atalanta, Gasperini: “Mai così in difficoltà in gare ufficiali, sono andati il doppio di noi”

È stato un debutto da dimenticare per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Champions League. Peggio di così non poteva andare: la Dinamo Zagabria ha dominato per tutti i 90 minuti, rifilando un secco 4-0 ai nerazzurri. Ecco le parole del tecnico piemontese in conferenza stampa: “I croati sono stati più bravi in tutto, nell’intensità e velocità del gioco, nei contrasti, nella qualità delle giocate… Hanno fatto una grande partita. Nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a segnare, queste partite ci devono insegnare, anche per ripartire bene in campionato. Siamo di colpo arrivati ad un livello altissimo e questa sera abbiamo avuto un impatto molto difficile. Dobbiamo servirci di questo k.o. per ricominciare al meglio e giocare le prossime in maniera diversa”.

E ancora: “Ora dobbiamo vedere quanto possiamo fare contro avversari così, mai ci era successo di giocare una gara ufficiale con difficoltà così evidenti, loro andavano il doppio. Una sconfitta dura da digerire, ma ci sta tutta”.