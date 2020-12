Atalanta, Gasperini: “Manca l’attacco. Ma avremmo firmato per una classifica così”

L’Atalanta non riesce a sfondare il muro del Midtjylland. I nerazzurri si fermano sull’1-1 e dovranno rimandare le loro chance di qualificazione alla prossima partita in un dentro o fuori contro l’Ajax.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non era facile. Non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione, ma almeno andremo a giocarci il pass con un piccolo vantaggio. All’inizio del girone avremmo fatto la firma per arrivare alla vigilia dell’ultimo turno con questa classifica. In questo periodo la squadra sta facendo bene in difesa e a centrocampo. Ci manca l’attacco. C’è un po’ di nervosismo, ma la squadra c’è. Abbiamo creato varie occasioni, per fortuna ci ha pensato Romero. Forse dovrei metterlo più spesso davanti (ride ndr.). Indubbiamente giocare queste partite ogni settimana rende tutto durissimo. Ci toglie la possibilità di recuperare ogni energia. Giochiamo partite di altissimo livello. L’anno scorso giocavamo ogni tre settimane. E’ un momento complicato per l’attacco, ma per il resto stiamo facendo bene. Per come si era messa la partita e per la difesa che hanno impiegato gli avversari, è importante aver pareggiato”.