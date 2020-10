Atalanta, Gasperini: “Mancata lucidità, grande merito aver rimontato”

L’Atalanta riesce a rimontare l’Ajax dopo una pessima partenza. I nerazzurri conquistano un punto preziosissimo nella classifica del girone. Un punto che potrebbe anche fare la differenza al termine della fase dei raggruppamenti.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta il risultato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avuto un momento di incertezza dopo la sua doppietta. Abbiamo sfruttato meno le opportunità che si creavano nel primo tempo. Non è facile essere lucidi a quelle velocità. Ci è mancato qualcosa, la stessa cosa che non abbiamo avuto nel finale. Abbiamo giocato una partita difficile contro una squadra molto tecnica. Averla rimontata è un grande merito. Non ci eravamo mai confrontati con questa formazione. Il confronto è fondamentale per capire il nostro livello. Loro mettono in difficoltà con velocità e tecnica. E’ sempre molto rischioso giocare a viso aperto perché appena si aprono gli spazi, correndo a mille, c’è il pericolo di essere infilati. Siamo simili nell’atteggiamento. La partita si risolveva con spunti in attacco. In panchina abbiamo alcune soluzioni. Ilicic poteva essere molto stanco, ma era solo questione di avere un recupero più lungo. Non era il caso di cambiare, andavamo bene così. Ci poniamo gli obiettivi di volta in volta. L’Ajax è una squadra in crescita. Rispetta sempre i canoni della squadra. Gioca con una tecnica difficile da contrastare. Non appena si aprono gli spazi loro vanno a mille. E’ importante contrastare questa fase. Questo è un momento importante. La nostra squadra in rosa ha aggiunto molti pezzi. Quindi la nostra testa era a queste partite”.