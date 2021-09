Atalanta, Gasperini: “Molto soddisfatto della prova dei ragazzi e del risultato”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo il 2-2

Una buona prestazione dell'Atalanta al debutto in Champions League contro il Villareal. Un pareggio in terra spagnola che il tecnico Gasperini, ai microfoni di Sky Sport analizza così. "Sono molto soddisfatto del risultato perchè abbiamo incontrato una squadra molto forte soprattutto in attacco. Siamo stati bravi sotto tutti gli aspetti, dispiace per i due gol subiti. Abbiamo avuto la forza di non buttare via la palla e di uscire per creare delle situazioni, se poi perdi palla loro il gol lo fanno. Il girone è equilibrato, lo Young Boys è una squadra di brutto rispetto e se ne accorto lo United oggi. Giocare sul loro campo sintetico è difficile. Nel finale speravamo anche di vincerla in superiorità numerica e nel finale ci ha salvato Musso, è stata una partita giocata bene da entrambe".