Atalanta, Gasperini: “Molto soddisfatto. Peccato per il gol subito”

E’ un Gasperini raggiante quello che si è presentato ai microfoni di SkySport dopo la grande prestazione contro il Valencia. Il mister dei nerazzurri ha analizzato la partita: “Siamo indubbiamente soddisfatti da un lato. Un risultato così l’avremmo sottoscritto. Ci rimane addirittura il rammarico per il gol subito”.

GOL SUBITO – “Il gol nasce da una delle tante palle perse. Forse troppe. Certi gol non possiamo permetterceli. Tutte cose che per il ritorno servono”.

PROVA DI FORZA – “Se vogliamo i quarti dobbiamo dare una dimostrazione di forza. Abbiamo fatto molto bene, ma in certe condizioni creiamo molto e siamo pericolosi. Abbiamo concesso qualcosina. I nostri gol sono meritati. Ora studiamo la partita perché c’è voglia di fare bene anche al ritorno. Non c’è il rischio di andare la con la convinzione che tutto sia fatto. Dobbiamo fare gol anche là. Non voglio fare una partita di sola sofferenza, ma anche a proporre calcio”.