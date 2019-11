Atalanta, Gasperini: “Risultato anche stretto. Gomez? Si è esaltato”

Prima storica vittoria in Champions League per l’Atalanta. I nerazzurri, nella quinta giornata della fase a gironi, hanno superato per 2-0 la Dinamo Zagabria: un risultato che permette ai bergamaschi di rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Il risultato è molto stretto per quella che è stata la partita. Nel secondo tempo abbiamo dominato in lungo e largo, volevamo vincere questa partita e ci siamo riusciti in maniera ottima. Gomez? Queste serate sono molto sentite dai giocatori. Volevamo fare una grande prestazione, volevamo fare una partita di quelle che spesso abbiamo fatto in campionato. Il Papu si è esaltato. Muriel? Ha fatto bene, gli è mancato il gol in qualche occasione, ma ha sempre creato pericoli”.