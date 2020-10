Atalanta, Gasperini: “Risultato importante. Napoli? Ogni tanto si può sbagliare…”

L’Atalanta si esalta in Champions League con un perentorio 4-0 rifilato al Midtjylland. I bergamaschi iniziano nel migliore dei modi la campagna europea.

LE PAROLE DI GASPERINI

Il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto bene tante partite e ci può stare che si incontri una squadra forte come il Napoli e si perda. Abbiamo sempre cercato di presentarci in campo al meglio. Non era facile vincere oggi. Queste squadre corrono e aggrediscono. Credo che non sarà semplice per altre squadre fare punti qui in Danimarca. Il risultato dimostra la nostra capacità di far gol. Queste sono squadre preparate. Ora avremo in casa due partite difficili. In una settimana ci giochiamo molte chance di superare il girone. Non abbiamo perso la capacità di realizzare. Non avevamo grandi problemi. Il Napoli è una squadra forte e sarà dura per tutti. Ci eravamo lasciati dopo tre vittorie di fila contro il Cagliari. Ci siamo ritrovati con pochi giocatori il giovedì. Questo ha aiutato il Napoli che ha preparato meglio la partita. Può succedere quando si giocano tante partite ravvicinate. Stiamo giocando in continuazione e quando non giochiamo avevamo 12 giocatori impegnati con le Nazionali e tutti sono stati impiegati. Ci saranno rotazioni in futuro”.