Atalanta, Gasperini: “Ronaldo è pazzesco, peccato sentivo odore di vittoria”

Il commento a fine gara del tecnico nerazzurro

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il 2-2 contro il Manchester United: "Il bicchiere lo vedo mezzo pieno anche dopo un pareggio beffa. Bella gara ma dispiace solo per la prodezza di Ronaldo nel finale che ci lascia grande rammarico perchè sentivo già odore della vittoria . Abbiamo giocato contro una big del calcio europeo davanti a tanto pubblico, se avessimo vinto sarebbe stato bellissimo ma ci siamo andati molto vicino. Siamo felici all'80% e rammaricati al 20% per aver preso gol nel recupero, ci dispiace perché sarebbe stata un'impresa e ci avrebbe dato una spinta in ottica qualificazione: non è compromesso nulla, abbiamo ancora qualche opportunità. La matematica non si discute, con 6 punti ci qualifichiamo ma poi bisognerà vedere cosa faranno Manchester United e Villarreal: le prossime due partite saranno difficilissime. Ronaldo? E' un giocatore pazzesco, non lo vedo mai tirare fuori dallo specchio: nove volte su dieci centra la porta. Alla fine della partita gli ho detto una cosa in italiano: 'vai a quel paese!' (ride, ndr).