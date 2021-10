Atalanta, Gasperini: “Sfiorata l’impresa contro lo United ma ci riproveremo a Bergamo”

Il commento del mister della Dea dopo la sconfitta sul terreno del Manchester United

L'Atalanta sfiora il 3-1 all'Old Trafford poi è stata rimontata dal Manchester United. Il commento ai microfoni di Sky del mister della Dea Gasperini: "Avevamo creduto di poter fare l’impresa ma è bastato un episodio per riaccendere lo United. Mancato il 3-1 e poi gli inglesi hanno ribaltato. Ma stasera chi ha giocato ha dato il massimo. La partita l'avevamo preparata così ma lo United ha attaccanti pericolosi e negli spazi che ti concedono se sei concreto puoi farcela. Ragazzi sono stati bravi e c’è rammarico per la sconfitta. Il girone non è compromesso poi c’è il ritorno e a Bergamo possiamo giocarcela".