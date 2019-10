Atalanta, Gasperini: “Venuti qua per giocarcela, peccato non aver tenuto più a lungo il vantaggio”

Troppo forte il Manchester City per l’Atalanta. I nerazzurri, in terra inglese, sono stati travolti per 5-1 dopo essersi portati inizialmente in vantaggio. Queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini al termine del match.

RISULTATO – “Il risultato è pesante, il rammarico è non essere riusciti a tenere la partita più aperta una volta passati in vantaggio. Il City sappiamo che è una grandissima squadra, ma sono contento dello spirito messo dai ragazzi. Gomez? Ha avuto un problema ed è dovuto uscire. Nella ripresa ci siamo disuniti e loro negli spazi sono micidiali. Da queste partite noi usciamo sempre meglio: saremmo potuti venire per limiatre i danni senza mai vedere la palla, invece siamo venuta qua a giocare”.