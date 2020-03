Atalanta, Gasperini: “Vittoria per confermarci, successo dedicato a Bergamo”

L’Atalanta entra tra le prime otto squadre d’Europa. La formazione bergamasca travolge in casa il Valencia. Il tecnico Gian Piero Gasperini racconta le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il rigore ci ha aiutato. Poi abbiamo faticato nel primo tempo. Siamo andati meglio nella ripresa. Abbiamo fatto comunque tante cose buone. Volevamo vincere e confermare con una vittoria quanto di buono abbiamo fatto nell’ottavo di finale. Ilicic? Abbiamo continuato a rimandare la sostituzione, perché sappiamo che lui recupera in fretta. Era stanco, ma gli dicevo che avrebbe segnato il quarto gol. Non è mai normale fare così tanti gol. E’ veramente qualcosa di particolare in campionato e in Champions. Dopo un avvio difficile abbiamo preso le misure a questa competizione. La Champions ci aiuta a migliorare. So che tanta gente ci ha seguito e ci sono arrivati messaggi anche dall’ospedale di Bergamo. Festeggeremo a giugno quando tutto sarà finito”.