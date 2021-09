Atalanta, Gasperini: “Young Boys squadra di valore ma obiettivo è vincere”

Il mister della Dea ha parlato alla vigilia del match di Champions League

Saranno gli svizzeri del BSC Young Boys gli avversari dell'Atalanta nella seconda giornata del Gruppo F di UEFA Champions League 2021-2022 mercoledì 29 settembre alle ore 18.45 a Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri alla vigilia del match: "Finalmente torna il pubblico per una gara di Champions ed è una giornata storica. Obiettivo è vincere visto che il girone è equilibratissimo e domani non è decisivo ma è un passaggio importante. Senza Palomino ma recuperiamo Muriel. Morale alto e dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione e attenzione visto che affrontiamo avversarie offensive come lo Young Boys squadra di valore".