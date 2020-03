Atalanta, gol a tutti i portieri in Champions League tranne a un… ‘non portiere’

Portiere per caso, ma adesso anche con un bel record assoluto. Kyle Walker è l’unico giocatore che ha fatto il portiere in questa edizione della Champions League a non aver subito gol dall’Atalanta. Infatti, la Dea, ha segnato a tutte le squadre che ha affrontato in questa edizione della Coppa. Anche se nella gara d’esordio contro la Dinamo Zagabria i nerazzurri non sono riusciti a fare gol, nel match di ritorno Livakovic non ha avuto scampo.

Kyle Walker, invece, che di ruolo fa il difensore del Manchester City, schierato a sorpresa tra i pali durante una frazione di gioco da Guardiola, non ha subito alcuna rete e quindi, di fatto, è l’unico portiere… non portiere, ad essere imbattuto contro l’Atalanta. Un bel record, sottolineato anche da ESPN UK.