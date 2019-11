Atalanta, Gomez: “Calcio spettacolo, stasera mi sono divertito”

Serata magica per l’Atalanta, che battendo per 2-0 la Dinamo Zagabria ha conquistato la sua prima vittoria in Champions League della storia. Tra i protagonisti del match il Papu Gomez, autore di una rete spettacolare. Queste le sue parole al termine del match.

CALCIO SPETTACOLO – “Oggi sono tornato un po’ ai tempi dell’Argentina, quando ero giovane e giocavo solo per fare tunnel. Stasera abbiamo giocato un calcio spettacolare, mi sono divertito. Potevamo segnare più reti e non abbiamo quasi mai sofferto. Adesso abbiamo acquisito la giusta esperienza: la partita con il City ci ha dato sicurezza”.