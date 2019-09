Atalanta, Gomez: “Che emozione la Champions! Non cambieremo”

L’Atalanta vive con emozione la vigilia del debutto assoluto in Champions League. I bergamaschi affronteranno la Dinamo Zagabria. Per i nerazzurri ha parlato in conferenza stampa Alejandro “Papu” Gomez. Queste le sue parole: “È un’emozione calcistica, giocare questa competizione per la prima volta è qualcosa di straordinario. Cercheremo di fare quello che stiamo facendo da tre anni, vogliamo portare la nostra ideologia calcistica in Europa. Zagabria è speciale Ne parlavo con mia moglie, è un po’ il destino. Sono andato lì per giocare la Champions con il Metalist, poi non sono riuscito a giocarla per diverse situazioni. È una grande sorpresa tornare lì, sarà molto emozionante”.

CAMBIAMENTI – “A volte ne parlo anche con i compagni, soprattutto con i nuovi che non hanno lottato per la salvezza. Dall’arrivo del mister tutto è cambiato, soprattutto la mentalità. La società era un club modello, ma mancava l’atteggiamento. Si è vista la crescita incredibile, non vogliamo fermarci qui. Attesa diversa rispetto al solito? Non vedo molte differenze. L’attesa è simile, la gente ce lo faceva sentire. Quell’Everton era molto forte, anche la Dinamo siamo sullo stesso livello. Per me è lo stesso”.

