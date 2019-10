Atalanta, Gomez: “Il City? Proveremo a sorprenderlo”

Inizio scoppiettante in campionato, qualche difficoltà in più in Champions League. Questa la fotografia dell’inizio di stagione dell’Atalanta, che in Europa, il prossimo 22 ottobre, farà visita al Manchester City di Pep Guardiola. Una gara sulla carta proibitiva, ma nella quale i nerazzurri dovranno cercare di conquistare qualche punto per sperare ancora nel passaggio del turno. Del match, a Sky Sport, ha così parlato Alejandro Gomez.

MANCHESTER CITY – “Il City è una squadra di un livello superiore al nostro. Da diversi anni sono tra le migliori d’Europa e per noi non sarà facile, ma cercheremo comunque di fare il nostro gioco come facciamo in campionato. In Champions vogliamo migliorare e proveremo a sorprendere anche loro”.