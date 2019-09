Atalanta, Gomez: “Sorpresi dalla Dinamo, in Champions certi errori si pagano…”

Sorpreso come il suo allenatore Gasperini il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez, dopo il 4-0 subito a Zagabria contro la Dinamo nel debutto in Champions League: “Sono rimasto sorpreso dalla qualità e dall’intensità degli avversari, abbiamo commesso errori che in Serie A ci capita spesso di fare, ma in Champions si pagano perché il livello è molto più alto. Di sicuro nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione in più, ma loro sono calati avendo già in tasca il risultato, che per noi è pesante e dobbiamo cambiare pagina subito. Dispiace per i tifosi, vogliamo ringraziarli, sappiamo che per loro questa prima volta nell’Europa che conta è importante. Differenza ampia di condizione fisica? No, direi più che altro che è mancata un po’ di cattiveria”.