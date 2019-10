Atalanta, Ilicic: “Buon primo tempo, dobbiamo pensare positivo”

Finisce con una pesante sconfitta per 5-1 la trasferta in casa del Manchester City per l’Atalanta. I nerazzurri, dopo essersi portati inizialmente in vantaggio grazie ad un rigore di Malinovskyi, si sono arresi al maggior tasso tecnico degli inglesi. Queste le parole di Josip Ilicic al termine del match.

PENSIERO POSITIVO – “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, abbiamo giocato contro una squadra con grandi valori. Hanno sfruttato ogni occasione. Noi dobbiamo pensare positivo, giocare su questi campi è bellissimo. Il rigorista? Ha deciso Gasperini”