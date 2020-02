Atalanta, Ilicic: “Conosciamo il nostro potenziale. A Valencia gara diversa”

L’Atalanta è pronta alla sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia. Josip Ilicic racconta qual è l’avvicinamento a questa storica sfida per i nerazzurri. Queste le parole dell’attaccante in conferenza stampa: “Sarà una partita molto difficile. Tecnicamente il Valencia è forte, ma noi conosciamo le nostre potenzialità. Speriamo di fare una grande partita, di non lasciare molto spazio e non fare errori. Speriamo in una grande sfida e un risultato positivo. Noi dobbiamo giocare come una squadra, non dobbiamo lasciare spazi e creare occasioni. Noi giochiamo per fare gol e per difendere bene, aiutare i difensori. Con il nostro aiuto sarà più facile per loro. Ci alleniamo per queste partite, in particolare in Champions. Soffrivo tanto quando non potevo aiutare i miei compagni, anche senza di me possono fare questi risultati. Speriamo in un risultato positivo domani, poi vedremo cosa si può fare a Valencia. Sarà una gara diversa”.

DIGIUNO – “Il rigore con lo Shakhtar è passato, l’importante è vincere. Non importa se lo faccio io oppure un altro, noi lavoriamo per un risultato. Sinceramente io non penso a queste cose. Tutti quanti stiamo facendo una competizione molto importante, siamo tutti giocatori europei. Il torneo è molto difficile, ce lo siamo conquistati sul campo. Io faccio parte del mio gruppo, penso che tutti meritino di essere nelle top squadre europee”.