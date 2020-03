Atalanta, Ilicic: “Invecchio e gioco meglio. Il divertimento il nostro segreto”

L’Atalanta vola ai quarti di finale di Champions League. L’uomo della partita è senza dubbio Josip Ilicic: l’attaccante sloveno realizza tutti e quattro i gol dei nerazzurri. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Ho pensato alle cose che dovevo fare, non ho mai pensato ai difensori che mi sono trovato davanti. Ho visto che Diakhaby ha tentato di fermarmi con la scivolata iniziale, commettendo un errore. Poi nel secondo rigore l’ha toccata di mano e sapevo che il campo era molto scivoloso. Ma non mi piace studiare i difensori. Preferisco occuparmi del mio gioco e delle mie caratteristiche. Più sono vecchio e più sono buono. Mi diverto. Mi dispiace che si giochi senza pubblico. Cerchiamo di divertirci sul campo e di dare soddisfazioni ai tifosi. Già dopo la partita a Milano ho detto che l’Atalanta non è una sorpresa. Stiamo facendo grandi cose. Dobbiamo continuare e far vedere che meritiamo di stare dove siamo adesso. Dobbiamo crescere. L’importante è divertirsi perché non è facile arrivare su questi livelli. E’ un percorso che dura da anni. Ci divertiamo, non pensiamo a chi troviamo”.