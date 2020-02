Atalanta, Ilicic: “Non siamo più una sorpresa”

Josip Ilicic è stato indubbiamente il migliore in campo per gli orobici. Al termine del match lo sloveno ha analizzato la sfida ai microfoni di SkySport: “Siamo contenti. Abbiamo giocato veramente bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato tanto, peccato per il gol subito. Ora testa al campionato e poi alla gara di ritorno. Abbiamo dimostrato tante volte che non molliamo. Ormai non siamo più una sorpresa.”

GOL – Lo sloveno ha poi spiegato la dinamica del primo gol: “Mi hanno chiuso il sinistro e allora ho provato con il destro ed è andata bene. Era da difficile segnare, soprattutto il controllo. Purtroppo non so fare gol semplici“.

RITORNO – “Dispiace per il gol preso, ma anche loro hanno creato tanto. Noi però abbiamo giocato meglio. Al ritorno sarà diverso. Il pubblico spingerà molto. Loro partiranno forte per recuperare, ma se giochiamo come il primo tempo possiamo farcela”.