Atalanta, Gasperini: “Grandissimo entusiasmo, la città ci è vicina. Sulle polemiche…”

Vigilia di Champions League per l’Atalanta, che domani sera, alle 21, farà visita al Manchester City di Pep Guardiola nella terza giornata della fase a gironi. I nerazzurri, dopo essere andati ko contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk, sono ancora alla ricerca dei primi punti nella manifestazione. La gara verrà presentata in conferenza stampa dal tecnico Gian Piero Gasperini.

Il tecnico, in attesa di sedersi in conferenza stampa con de Roon, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “C’è grandissimo entusiasmo, tanta voglia di giocare a calcio. La città continua a starci vicina, è bellissimo essere qui. Noi comunque andiamo oltre alle polemiche, è già passato quello che è capitato con la Lazio. Ho riflettuto e cambiato parere? No, se ho detto quelle cose è perché le penso: mi sono confrontato con tanti professionisti, io credo che le cose dette siano corrette, non ho cambiato idea. Guardiola ha detto che Gasperini è come Sarri? Tutti quanti abbiamo l’obiettivo di fare risultato, poi si può vare con tante modalità diverse. I consensi vanno bene, ma conta solo il risultato. L’Atalanta è stata apprezzata in questi anni perché ha fatto i punti, altrimenti lo sarebbe un po’ meno”.

ItaSportPress.it seguirà LIVE la conferenza stampa, che inizierà alle 19.15 (ora italiana).