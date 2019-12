Atalanta, l’ad Percassi: “La giornata più importante della storia della società”

L’impresa clamorosa dell’Atalanta in Champions League è commentata anche dall’amministratore delegato della Dea Luca Percassi, intervenuto a Sky Sport dopo il 3-0 allo Shakhtar di Donetsk: “Difficile crederci, ancora non ci crediamo a quanto fatto. Le possibilità erano pochissime, invece ci siamo riusciti, attraverso una strepitosa prestazione. È stato emozionante vedere l’Atalanta vincere su questo campo complicato e difficile. Sono molto contento per papà Antonio, presidente che viene fin dal settore giovanile, questo successo è anche grande premio per lui che è da sempre super tifoso dell’Atalanta. Da domani si riparte a lavorare dopo questa serata che è la più importante della storia di questa società“.

E ancora: “Per noi è una Santa Lucia anticipata, ma anche un Babbo Natale per dieci anni!”.